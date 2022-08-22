Соблюдать меры безопасности и идти в укрытие: советы киевлянам ко Дню Независимости

Детали

Как отмечается, в ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками рф ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военных объектов оборонной промышленности, критической инфраструктуры и расположенных рядом жилых массивах, а также объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины.

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«В этом году Украина будет отмечать годовщину Независимости в условиях военного положения и под угрозой возможных обстрелов. Проведение массовых мероприятий запрещено, ведь враг – непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и, прежде всего, должны позаботиться о безопасности. Призываем горожан быть особенно бдительными на этой неделе. Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны за соблюдение комендантского часа! Памятайте: эти простые правила и меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким!» – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

На карте обозначены укрытия гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы сооружений должны обеспечить свободный доступ населения к укрытиям.

Дополнение

До 24 августа включительно столичное метро и наземный транспорт будут работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги движение по наземному транспорту и поездам метро наземными участками приостанавливается. Подземные станции метро как укрытие работают круглосуточно.