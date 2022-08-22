Дотримуватися заходів безпеки та йти в укриття: поради киянам до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міська влада закликає киян цього тижня бути особливо пильними через можливу загрозу обстрілів з боку рф. Містян просять дотримуватися заходів безпеки, не ігнорувати сигналів повітряної та користуватися захисними спорудами та укриттями. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує УНН.
Деталі
Як зазначається, у найближчі дні можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.
Цитата
«Цьогоріч Україна відзначатиме річницю Незалежності в умовах воєнного стану і під загрозою можливих обстрілів. Проведення масових заходів заборонено, адже ворог – непередбачуваний, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію та передусім мусимо подбати про безпеку. Закликаємо містян бути особливо пильними цього тижня. Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години! Пам’ятайте: ці прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким!» – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
На мапі позначені сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.
Керівники організацій та власники споруд мають забезпечити вільний доступ населення до сховищ.
Доповнення
До 24 серпня включно столичне метро та наземний транспорт працюватимуть для перевезень пасажирів із 06:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги рух наземним транспортом та поїздів метро наземними ділянками призупиняється. Підземні станції метро як укриття працюють цілодобово.