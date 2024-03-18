ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ: детали

"Государственный оператор тыла" ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГОТ, пишет УНН.

Отмечается, что "Государственный оператор тыла" проанализировал технические требования к трем категориям товаров и предложил изменения, которые значительно повысят качество продуктов питания.

"Молочные продукты (Сыр, Сметана, Масло) - добавлен показатель об отсутствии растительного жира, что делает невозможным поставки товаров-заменителей.

Мясо (Свежее, Замороженное) - установлены четкие требования по упаковке для обеспечения санитарных норм.

Мясо-колбасные изделия - добавлена информация о составе сырья в соответствии с Государственным стандартом Украины", сообщили в ГОТ.

Добавили, что соответствующие изменения уже были согласованы ВСУ и внесены в обновленные технические требования.

Сейчас ГОТ готовит проекты изменений в технических требованиях к группе "Овощи/фрукты" и консервации.

Напомним

Отмечается, что ГОТ заключил договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием по 13 секторам, которые охватывают всю Украину. Средняя цена за комплект составляла 111,49 грн.

По результатам двух раундов сбора коммерческих предложений было выбрано пять поставщиков, чье предложение было наиболее экономически выгодным.

Поставки начнутся с 1 апреля 2024 года.

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