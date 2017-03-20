Опыт Ю.Спиженко учит молодых специалистов не бояться системы, а менять ее - автор книги о враче
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Опыт Юрия Спиженко может научить молодых специалистов того, что даже работая в трудных условиях и в жесткой системе, настоящий профессионал и врач должен находить средства, или ее менять. Об этом в блиц-интервью УНН рассказал автор книги "На плечах гигантов. Жизнь Юрия Спиженко" Евгений Минко.
По его словам, во время работы над книгой, он сделал для себя несколько неожиданных открытий.
"Например, то, что Ю.Спиженко с коллегами начали разрабатывать модель обязательного медицинского страхования (по примеру стран Запада) еще во времена Советского Союза, и продолжили этим заниматься в начале 90-х. Но, как мы видим, медицинское страхование Украина до сих пор не внедрила - настолько велик сопротивление старой, неработающей и коррупционной системы, оставшейся от СССР", - отметил Е.Минко.
По словам автора книги, опыт Ю.Спиженко может многому научить молодых специалистов, в частности, и потому, что всегда есть возможность изменить даже самую жесткую и устойчивую систему.
"Так, например, после распада Союза, Ю.Спиженко, в ранге министра, должен был решить вопрос с психиатрией, что в советское время часто выполняла карательную функцию. Украинские диссиденты получали диагноз "вялотекущей шизофрении" и отправлялись на "лечение" - во время которого их нашпиговывалы вредными препаратами. Это позволяло советской власти уменьшить официальное количество политических заключенных в тюрьмах, о чем следил Запад (советские чиновники на финишной прямой СССР в 70-80-е годы предпочитали избегать громких скандалов). И в то же время таким образом КГБ мог контролировать диссидентское движение и запугивать тех, кто имел взгляды, несовместимые с официальной идеологией.
В 90-е годы Спиженко создал специальную независимую комиссию, которая имела право отменять такие политические диагнозы, и после "лечения" калечили судьбы многим людям. Комиссия работала автономно от больниц, ведь Спиженко не мог привлечь к этой задаче специалистов, работавших в психиатрических заведениях - многие из них ранее именно и приобщалисс к борьбе с инакомыслящими под контролем органов безопасности. И никакой люстрации среди них не было.
Но министр нашел выход из этой ситуации, которая десятилетиями отравляла тысячи жизней. Опыт Спиженко показывает - даже работая в трудных условиях, в жесткой системе, настоящий профессионал и врач должен находить средства для ее изменения. Можно назвать это гуманитарной миссией врача: менять к лучшему не только отдельного пациента, а мир вокруг", - рассказал Е.Минко.
Напомним, как сообщал УНН, в свет вышла книга о первом министре здравоохранения независимой Украины - Ю.Спиженко.