Опыт Ю.Спиженко учит молодых специалистов не бояться системы, а менять ее - автор книги о враче

По его словам, во время работы над книгой, он сделал для себя несколько неожиданных открытий.

"Например, то, что Ю.Спиженко с коллегами начали разрабатывать модель обязательного медицинского страхования (по примеру стран Запада) еще во времена Советского Союза, и продолжили этим заниматься в начале 90-х. Но, как мы видим, медицинское страхование Украина до сих пор не внедрила - настолько велик сопротивление старой, неработающей и коррупционной системы, оставшейся от СССР", - отметил Е.Минко.

По словам автора книги, опыт Ю.Спиженко может многому научить молодых специалистов, в частности, и потому, что всегда есть возможность изменить даже самую жесткую и устойчивую систему.

"Так, например, после распада Союза, Ю.Спиженко, в ранге министра, должен был решить вопрос с психиатрией, что в советское время часто выполняла карательную функцию. Украинские диссиденты получали диагноз "вялотекущей шизофрении" и отправлялись на "лечение" - во время которого их нашпиговывалы вредными препаратами. Это позволяло советской власти уменьшить официальное количество политических заключенных в тюрьмах, о чем следил Запад (советские чиновники на финишной прямой СССР в 70-80-е годы предпочитали избегать громких скандалов). И в то же время таким образом КГБ мог контролировать диссидентское движение и запугивать тех, кто имел взгляды, несовместимые с официальной идеологией.

В 90-е годы Спиженко создал специальную независимую комиссию, которая имела право отменять такие политические диагнозы, и после "лечения" калечили судьбы многим людям. Комиссия работала автономно от больниц, ведь Спиженко не мог привлечь к этой задаче специалистов, работавших в психиатрических заведениях - многие из них ранее именно и приобщалисс к борьбе с инакомыслящими под контролем органов безопасности. И никакой люстрации среди них не было.

Но министр нашел выход из этой ситуации, которая десятилетиями отравляла тысячи жизней. Опыт Спиженко показывает - даже работая в трудных условиях, в жесткой системе, настоящий профессионал и врач должен находить средства для ее изменения. Можно назвать это гуманитарной миссией врача: менять к лучшему не только отдельного пациента, а мир вокруг", - рассказал Е.Минко.

Напомним, как сообщал УНН, в свет вышла книга о первом министре здравоохранения независимой Украины - Ю.Спиженко.