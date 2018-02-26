Досрочных выборов в ВР не будет - Парубий

"Сценарий дестабилизации, досрочных парламентских выборов - это внешний сценарий", - отметил глава парламента.

Он убежден, что выборы в Верховную Раду состоятся осенью 2019 года.

"Выборы в Верховную Раду состоятся в предусмотренный Конституцией срок", - резюмировал А.Парубий.

Напомним, ранее в нацразведке США заявили, что недовольство среди населения Украины может привести к досрочным выборам.