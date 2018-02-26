Досрочных выборов в ВР не будет - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверяет, что досрочных парламентских выборов не будет. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Сценарий дестабилизации, досрочных парламентских выборов - это внешний сценарий", - отметил глава парламента.
Он убежден, что выборы в Верховную Раду состоятся осенью 2019 года.
"Выборы в Верховную Раду состоятся в предусмотренный Конституцией срок", - резюмировал А.Парубий.
Напомним, ранее в нацразведке США заявили, что недовольство среди населения Украины может привести к досрочным выборам.