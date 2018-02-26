Дострокових виборів до ВР не буде - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевняє, що дострокових парламентських виборів не буде. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Сценарій дестабілізації, дострокових парламентських виборів - це зовнішній сценарій", - зазначив очільник парламенту.
Він переконаний, що вибори до Верховної Ради відбудуться восени 2019 року.
"Вибори до Верховної Ради відбудуться у передбачений Конституцією термін", - резюмував А.Парубій.
Нагадаємо, раніше у нацрозвідці США заявили, що незадоволення серед населення України може призвести до дострокових виборів.