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Исследование: вирус SARS-CoV-2 может инфицировать внутреннее ухо и вызвать тяжелое нарушения слуха

Киев • УНН

 • 28631 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Новое исследование Массачусетского технологического института доказывает, что вирус SARS-CoV-2 действительно может инфицировать клетки внутреннего уха, в том числе волосковые клетки, которые имеют решающее значение как для слуха, так и равновесия, информирует УНН.

Исследование: вирус SARS-CoV-2 может инфицировать внутреннее ухо и вызвать тяжелое нарушения слуха

Детали

Исследователи использовали новые клеточные модели внутреннего уха, которые они разработали, а также труднодоступные ткани внутреннего уха взрослого человека для своих исследований.

"Наличие моделей – это первый шаг, и эта работа открывает путь для работы не только с SARS-CoV-2, но и с другими вирусами, влияющими на слух", – сообщил соавтор исследования.

Как в образцах внутреннего уха человека, так и в клеточных моделях, полученных из стволовых клеток, исследователи обнаружили, что определенные типы клеток - волосковые клетки и швановские клетки - экспрессируют белки, необходимые для проникновения вируса SARS-CoV-2. Эти белки включают рецептор ACE2, находящийся на поверхности клеток, и два фермента, которые называются фурином и трансмембранной протеазой серин 2, которые помогают вирусу сливаться с клеткой-хозяином", - говорится в сообщении.

Затем исследователи показали, что вирус действительно может инфицировать внутреннее ухо, в частности, волосковые клетки и в меньшей степени швановские клетки. Они обнаружили, что другие типы клеток в их моделях были восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2.

Волосковые клетки человека, которые изучали исследователи, были вестибулярными волосковыми клетками, что участвуют в ощущении движения головы и поддержании баланса.

Схема заражения, которую исследователи обнаружили в образцах тканей, соответствует симптомам, которые наблюдались в группе из 10 пациентов с Covid-19, которые сообщили о симптомах, связанных с ушами, после заражения. Девять из этих пациентов страдали от шума в ушах, шесть - головокружением, и все получили легкую или глубокую потерю слуха.

Повреждение волосковых клеток улитки, которое может вызвать потерю слуха, обычно оценивается путем измерения отоакустической эмиссии – звуков, издаваемых сенсорными волосковыми клетками в ответ на слуховую стимуляцию. Среди шести пациентов с Covid-19 в исследовании, прошедших это тестирование, у всех была снижена или отсутствовала отоакустическая эмиссия.

Хотя это исследование убедительно свидетельствует о том, что Covid-19 может вызвать проблемы со слухом и балансом, общий процент пациентов с Covid-19, у которых возникли проблемы, связанные с ушами, неизвестен.

Возможные пути проникновения вируса в уши включают евстахиевую трубу, соединяющую нос со средним ухом: "Вирус также может выходить из носа через небольшие отверстия, окружающие обонятельные нервы. Это позволит ему проникнуть в пространство мозга и инфицировать черепные нервы, в том числе тот, который соединяется с внутренним ухом", заявили исследователи.

Исследователи надеются использовать человеческие клеточные модели для тестирования возможных методов лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.

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