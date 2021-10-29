Дослідження: вірус SARS-CoV-2 може інфікувати внутрішнє вухо та викликати тяжке порушення слуху

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Дослідники використовували нові клітинні моделі внутрішнього вуха людини, які вони розробили, а також важкодоступні тканини внутрішнього вуха дорослої людини для своїх досліджень.

"Наявність моделей - це перший крок, і ця робота відкриває шлях для роботи не тільки з SARS-CoV-2, але і з іншими вірусами, що впливають на слух", - повідомив співавтор дослідження.

"Як у зразках внутрішнього вуха людини, так і в клітинних моделях, отриманих зі стовбурових клітин, дослідники виявили, що певні типи клітин - волоскові клітини та шванівські клітини - експресують білки, необхідні для проникнення вірусу SARS-CoV-2. Ці білки включають рецептор ACE2, який знаходиться на поверхні клітин, і два ферменти, які називаються фурином і трансмембранною протеазою серин 2, які допомагають вірусу зливатися з клітиною-хазяїном", - йдеться у повідомленні.

Потім дослідники показали, що вірус справді може інфікувати внутрішнє вухо, зокрема волоскові клітини і меншою мірою шванівські клітини. Вони виявили, що інші типи клітин у їх моделях були сприйнятливі до інфекції SARS-CoV-2.

Волоскові клітини людини, які вивчали дослідники, були вестибулярними волосковими клітинами, які беруть участь у відчутті руху голови та підтримці балансу.

Схема зараження, яку дослідники виявили у зразках тканин, відповідає симптомам, що спостерігалися у групі з 10 пацієнтів із Covid-19, які повідомили про симптоми, пов'язані з вухами, після зараження. Дев'ять із цих пацієнтів страждали від шуму у вухах, шість - запаморочення, і всі зазнали легкої чи глибокої втрати слуху.

Пошкодження волоскових клітин равлика, яке може викликати втрату слуху, зазвичай оцінюється шляхом вимірювання отоакустичної емісії - звуків, що видаються сенсорними волосковими клітинами у відповідь на слухову стимуляцію. Серед шести пацієнтів із Covid-19 у дослідженні, які пройшли це тестування, у всіх була знижена або відсутня отоакустична емісія.

Хоча це дослідження переконливо свідчить про те, що Covid-19 може викликати проблеми зі слухом та балансом, загальний відсоток пацієнтів із Covid-19, у яких виникли проблеми, пов'язані з вухами, невідомий.

Можливі шляхи проникнення вірусу у вуха включають євстахієву трубу, яка з'єднує ніс із середнім вухом: "Вірус також може виходити з носа через невеликі отвори, що оточують нюхові нерви. Це дозволить йому проникнути у простір мозку та інфікувати черепні нерви, у тому числі той, що з'єднується із внутрішнім вухом", заявили дослідники.

Дослідники сподіваються використати людські клітинні моделі для тестування можливих методів лікування інфекцій внутрішнього вуха, спричинених SARS-CoV-2 та іншими вірусами.

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