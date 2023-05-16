Исследование: ученые нашли противоядие от самого смертоносного гриба

Amanita phalloides, широко известная как бледная поганка, по оценкам, является причиной более 90 процентов всех смертей от отравления грибами по всему миру. Они часто напоминают другие виды грибов, которые люди любят собирать в дикой природе, но употребление только половины одного из них может привести к смертельной недостаточности печени или почек. Бледная поганка распространилась по всему миру, вызывая более 38 000 заболеваний и почти 800 смертей только в Китае в период с 2010 по 2020 год.

Детали

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исследователи нацелились на альфа-амманитин, основной токсин, производимый грибами.

Они использовали полногеномный скрининг CRISPR относительно нового метода, который помог исследователям понять роль конкретных генов в инфекциях и отравлениях.

Команда ранее использовала эту технологию, чтобы найти потенциальное противоядие от кубомедузы, одного из самых ядовитых животных в мире.

Скрининг CRISPR показал, что белок STT3B является ключевым виновником токсических эффектов отравления бледной поганкой. Команда провела поиск в базе данных препаратов, уже одобренных FDA США, и нашла тот, который потенциально может блокировать белок.

Это флуоресцентный краситель под названием зеленый индоцианин, вводимый внутривенно. Он широко использовался в течение десятилетий в США, Европе и других странах для диагностической визуализации, позволяя врачам измерять работу печени и сердца.

Команда протестовала противоядие сначала на клетках печени в чашке Петри, а затем на мышах. В обоих случаях он «продемонстрировал значительный потенциал в смягчении токсического действия» отравления грибами.

Теперь команда намерена провести испытания на людях, используя краситель в качестве противоядия от бледной поганки.

Экстракт семян расторопши, называемый силибинином, ранее использовался для лечения отравления бледной поганкой, но как именно он действует, остается непонятным.