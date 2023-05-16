Дослідження: вчені знайшли протиотруту від найбільш смертоносного гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Команда під керівництвом Китаю заявила, що барвник, який ще не випробуваний як протиотрута на людях, але вже схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (US FDA) для інших цілей, може врятувати багато життів, передає УНН.
Amanita phalloides, широко відома як бліда поганка, за оцінками, є причиною понад 90 відсотків усіх смертей від отруєння грибами у всьому світі. Вони часто нагадують інші види грибів, які люди люблять збирати в дикій природі, але вживання лише половини одного з них може спричинити смертельну недостатність печінки або нирок. Бліда поганка поширилася по всьому світу, викликаючи понад 38 000 захворювань і майже 800 смертей тільки в Китаї в період з 2010 до 2020 року.
Деталі
У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, дослідники націлились на альфа-аманітін, основний токсин, що виробляється грибами.
Вони використовували повногеномний скринінг CRISPR відносно новий метод, який допоміг дослідникам зрозуміти роль конкретних генів в інфекціях та отруєннях.
Команда раніше використовувала цю технологію, щоб знайти потенційну протиотруту від кубомедузи, однієї з найотруйніших тварин у світі.
Скринінг CRISPR показав, що білок STT3B є ключовим винуватцем токсичних ефектів отруєння блідою поганкою. Команда провела пошук у базі даних препаратів, які вже схвалені FDA США, і знайшла той, який потенційно може блокувати білок.
Це флуоресцентний барвник під назвою зелений індоціанін, який вводять внутрішньовенно. Він широко використовувався протягом десятиліть у США, Європі та інших країнах для діагностичної візуалізації, дозволяючи лікарям вимірювати роботу печінки та серця.
Команда протестувала протиотруту спочатку на клітинах печінки у чашці Петрі, а потім на мишах. В обох випадках він «продемонстрував значний потенціал у пом'якшенні токсичної дії» отруєння грибами.
Тепер команда має намір провести випробування на людях, використовуючи барвник як протиотруту від блідої поганки.
Екстракт насіння розторопші, званий силібініном, раніше використовувався для лікування отруєння блідою поганкою, але, як саме він діє, залишається незрозумілим.