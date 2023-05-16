Дослідження: вчені знайшли протиотруту від найбільш смертоносного гриба

ukru
Ексклюзив
07:03 • 5820 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 20798 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281239 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379360 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310977 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344779 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308000 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223550 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207021 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165583 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 21736 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 25346 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 33647 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 33026 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 31292 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400270 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542976 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575566 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572414 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10240 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208277 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379362 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177857 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168604 перегляди
Актуальне
Дослідження: вчені знайшли протиотруту від найбільш смертоносного гриба

Дослідження: вчені знайшли протиотруту від найбільш смертоносного гриба

Київ • УНН

 • 1527336 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Команда під керівництвом Китаю заявила, що барвник, який ще не випробуваний як протиотрута на людях, але вже схвалений Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (US FDA) для інших цілей, може врятувати багато життів, передає УНН.

Amanita phalloides, широко відома як бліда поганка, за оцінками, є причиною понад 90 відсотків усіх смертей від отруєння грибами у всьому світі. Вони часто нагадують інші види грибів, які люди люблять збирати в дикій природі, але вживання лише половини одного з них може спричинити смертельну недостатність печінки або нирок. Бліда поганка поширилася по всьому світу, викликаючи понад 38 000 захворювань і майже 800 смертей тільки в Китаї в період з 2010 до 2020 року.

Деталі

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, дослідники націлились на альфа-аманітін, основний токсин, що виробляється грибами.

Вони використовували повногеномний скринінг CRISPR відносно новий метод, який допоміг дослідникам зрозуміти роль конкретних генів в інфекціях та отруєннях.

Команда раніше використовувала цю технологію, щоб знайти потенційну протиотруту від кубомедузи, однієї з найотруйніших тварин у світі.

Скринінг CRISPR показав, що білок STT3B є ключовим винуватцем токсичних ефектів отруєння блідою поганкою. Команда провела пошук у базі даних препаратів, які вже схвалені FDA США, і знайшла той, який потенційно може блокувати білок.

Це флуоресцентний барвник під назвою зелений індоціанін, який вводять внутрішньовенно. Він широко використовувався протягом десятиліть у США, Європі та інших країнах для діагностичної візуалізації, дозволяючи лікарям вимірювати роботу печінки та серця.

Команда протестувала протиотруту спочатку на клітинах печінки у чашці Петрі, а потім на мишах. В обох випадках він «продемонстрував значний потенціал у пом'якшенні токсичної дії» отруєння грибами.

Тепер команда має намір провести випробування на людях, використовуючи барвник як протиотруту від блідої поганки.

Екстракт насіння розторопші, званий силібініном, раніше використовувався для лікування отруєння блідою поганкою, але, як саме він діє, залишається незрозумілим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21