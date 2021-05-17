Дожди стихнут до выходных - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По всей Украине будут идти дожди до выходных, местами возможны грозы и град. В ближайшие дни температура воздуха несколько снизится, но уже в субботу, 22 мая, вновь ожидается до 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 мая по стране переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, днем, кроме северных областей, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°, в восточных областях 20-25°, на Закарпатье и Прикарпатье 12-17°.
Облачно с прояснениями будет 19-20 мая. Временами дождь, местами (кроме западных областей) грозы, местами град, 19 мая в западной и южной частях страны порывы ветра 15-20 м/с. Ветер западный и северо-западный, на Левобережье юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 15-20°, на юге и востоке страны местами до 24°, в западных областях 12-17°.
А уже 21-22 мая - без существенных осадков, только 21 мая ночью в западных, северных и центральных областях небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5-11°, днем 13-19°, на востоке и юго-востоке страны ночью 9-15°, днем 21 мая 20-25°, 22 мая 23-28°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.