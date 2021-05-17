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Дощі стихнуть до вихідних - синоптики

Київ • УНН

 • 19967 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. По всій Україні дощитиме до вихідних, подекуди можливі грози та град. Найближчими днями температура повітря дещо знизиться, але вже у суботу, 22 травня, знову очікується до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощі стихнуть до вихідних - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 18 травня по країні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°, у східних областях 20-25°, на Закарпатті та Прикарпатті 12-17°.

Хмарно з проясненнями буде 19-20 травня. Часом дощ, місцями (крім західних областей) грози, подекуди град, 19 травня в західній та південній частинах країни пориви вітру 15-20 м/с. Вітер західний та північно-західний, на Лівобережжі південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 15-20°, на півдні та сході країни місцями до 24°, в західних областях 12-17°.

А вже 21-22 травня - без істотних опадів, лише 21 травня вночі у західних, північних та центральних областях невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 5-11°, вдень 13-19°, на сході та південному сході країни вночі 9-15°, вдень 21 травня 20-25°, 22 травня 23-28°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.

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