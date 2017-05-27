Дортмундская Боруссия четвертый раз завоевала Кубок Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В финальном противостоянии Кубка Германии "Боруссия" Дортмунд одержала победу над "Айнтрахт" из Франкфурта, передает УНН со ссылкой на сайт "Боруссии".
В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле (8 минута) и Пьер-Эмерик Обамейянг (67, с пенальти). У соперников отличился Ребич (29).
Таким образом "Боруссия" выиграла Кубок Германии в четвертый раз в истории и сравнялась по количеству титулов с "Айнтрахт".
Примечательно, что "Айнтрахт" принимал участие в финале Кубка Германии в шестой раз. В последний раз франкфуртский клуб становился обладателем Кубка в 1988 году.
Отметим, что согласно правилам, обладатель Кубка Германии получает место в Лиге Европы. Поскольку "Боруссия" уже обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, право выступить в Лиге Европы получит "Фрайбург", который занял седьмое место в чемпионате Германии.
Заметим, что лидирует по победам в Кубке "Бавария" с показателем в 18 трофеев.