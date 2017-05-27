Дортмундська Борусія вчетверте завоювала Кубок Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У фінальному протистоянні Кубка Німеччини "Борусія" Дортмунд здобула перемогу над "Айнтрахтом" з Франкфурта, передає УНН з посиланням на сайт "Борусії".
У складі переможців забитими м'ячами відзначилися Усман Дембеле (8 хвилина) і П'єр-Емерік Обамейянг (67, з пенальті). У суперників відзначився Анте Ребіч (29).
Таким чином "Борусія" виграла Кубок Німеччини в четвертий раз в історії і зрівнялася за кількістю титулів з "Айнтрахтом".
Примітно, що "Айнтрахт" брав участь в фіналі Кубка Німеччини в шостий раз. В останній раз франкфуртський клуб ставав володарем Кубка в 1988 році.
Відзначимо, що згідно з правилами, володар Кубка Німеччини отримує місце в Лізі Європи. Оскільки "Борусія" вже забезпечила собі місце в Лізі Чемпіонів, право виступити в Лізі Європи отримає "Фрайбург", який посів сьоме місце в чемпіонаті Німеччини.
Зауважимо, що лідирує за перемогами в Кубку "Баварія" з показником у 18 трофеїв.