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Дортмундська Борусія вчетверте завоювала Кубок Німеччини

Київ • УНН

 • 13578 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. У фінальному протистоянні Кубка Німеччини "Борусія" Дортмунд здобула перемогу над "Айнтрахтом" з Франкфурта, передає УНН з посиланням на сайт "Борусії".

Дортмундська Борусія вчетверте завоювала Кубок Німеччини

У складі переможців забитими м'ячами відзначилися Усман Дембеле (8 хвилина) і П'єр-Емерік Обамейянг (67, з пенальті). У суперників відзначився Анте Ребіч (29).

Таким чином "Борусія" виграла Кубок Німеччини в четвертий раз в історії і зрівнялася за кількістю титулів з "Айнтрахтом".

Примітно, що "Айнтрахт" брав участь в фіналі Кубка Німеччини в шостий раз. В останній раз франкфуртський клуб ставав володарем Кубка в 1988 році.

Відзначимо, що згідно з правилами, володар Кубка Німеччини отримує місце в Лізі Європи. Оскільки "Борусія" вже забезпечила собі місце в Лізі Чемпіонів, право виступити в Лізі Європи отримає "Фрайбург", який посів сьоме місце в чемпіонаті Німеччини.

Зауважимо, що лідирує за перемогами в Кубку "Баварія" з показником у 18 трофеїв.

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