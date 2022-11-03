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"Допрашивайте, убейте, расчлените, разорвите, сожгите их": девушка оккупанта выразила свое отношение к ВСУ - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Девушка российского военнослужащего в перехваченном разговоре с оккупантом выразила свое отношение к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали 

Согласно перехваченному разговору, оккупант ей рассказал, что они недавно захватили в плен бойцов Вооруженных сил Украины: "Каждый день х#ярят. Да че, пару "укропов" поймали. Сейчас допрашивают".

Однако россиянка, не долго думая, посоветовала ему, что нужно делать с украинскими военными. "Убей, допрашивайте, убейте, расчлените, разорвите, сожгите, заберите все у них. Дай вам они нужны, еще кормят, вообще не кормите их, к дереву привяжите", - сказала она.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины изложило очередной перехват разговора рашиста, где тот рассказывает о пополнении их рядов в виде заключенных (ПИК "Вагнер"). 

Также Главное управление разведки Минобороны Украины изложило разговор военнослужащего на Херсонском направлении, где он описывает реальную обстановку на линии фронта. 

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