"Допрашивайте, убейте, расчлените, разорвите, сожгите их": дівчина окупанта висловила своє ставлення до ЗСУ - розвідка

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Згідно з перехопленням, окупант їй розповів, що вони нещодавно захопили до полону бійців Збройних сил України: "Каждый день х#ярят. Да че, пару "укропов" поймали. Сейчас допрашивают".

Проте росіянка, не довго думаючи, порадила йому, що треба з робити з українськими військовими. "Убей, допрашивайте, убейте, расчлените, разорвите, сожгите, заберите все у них. На#й вам они нужны, еще кормят, вообще не кормите их, к дереву привяжите", - сказала вона.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України виклало чергове перехоплення розмови рашиста, де той розповідає про поповнення їх лав у вигляді ув'язнених (ПВК "Вагнер").

Також Головне управління розвідки Міноборони України виклало розмову військовослужбовця рф на Херсонському напрямку, де він описує реальну обстановку на лінії фронту.