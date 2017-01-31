Донецкий "Шахтер" в серии послематчевых пенальти проиграл чешскому "Яблонцу"

Несмотря на товарищеский статус поединка Пауло Фонсека выставил фактически основной состав команды, на поле вышли: Андрей Пятов (70 Никита Шевченко), Дарио Срна (70 Василий Кобин), Александр Кучер (70 Иван Ордец), Ярослав Ракицкий (70 Сергей Кривцов) , Марсио Азеведо (70 Николай Матвиенко), Фред (70 Алан Патрик), Вячеслав Танковский (70 Тарас Степаненко), Марлос (70 Андрей Боряук), Дентиньо, Тайсон (45 Бернард), Факундо Феррейра (70 Бланко-Лещук).

С первых минут дончане владели мячем, комбинируя преимущественно в центре поля и на подступах к штрафной "Яблонца". На девятой минуте с одиннадцати метров неплохо пробивал Фред, впрочем удар бразильца потянул с дальнего угла кипер чехов Властимил Грубы.

Первые полчаса встречи прошли при тотальном преимуществе "Шахтера" во владении мячом, впрочем преимущество в этом игровом компоненте горнякам конвертировать в гол не удавалось. За 30 минут встречи стоит вспомнить лишь удар Фреда и Ферейры, последний пробил прямо в руки Грубы. Впрочем, как оказалось, самое интересное обе команды оставили на последнюю пятнадцатиминутку встречи.

Первыми своих болельщиков порадовали чехи - Александр Кучер в своей штрафной сфолил на Якубе Поважанце. Мартин Поспишел "с точки" уверенно реализовав пенальти на тридцать четвёртой минуте встречи.

"Шахтер" ответил чехам мгновенно - через три минуты после пропущенного гола Марсио Азеведо навесил с фланга на голову Феррейра - аргентинец уверенно расстрелял Грубы - 1:1.

На пятьдесят второй минуте "Яблонец" вышел вперед, впрочем гол стал заслугой не атакующих действий чехов, а ошибкой Марсио Азеведо, защитник пасуя назад на голкипера, подарил мяч Мирзаду Михановичу, который отдал на Мартина Долежала, последнему оставалось лишь попасть в пустые ворота, что чех успешно и сделал.

Как и в первом тайме, "Шахтер" ответил через несколько минут - на 57 минуте - Марлос пробивал по воротам после паса Бернарда, удар бразильца чехи заблокировали, впрочем первым на мяче оказался Дентиньо, который был безупречным на добивании - 2:2.

Последние полчаса игры прошли без опасных моментов - большую часть игрового времени горняки контролировали мяч, впрочем дивидендов из этого получить не смогли. На последних минутах вывести свою команду вперед имел возможность Дентиньо - Бернард прекрасно прошел к воротам чехов и выкатил мяч своему соотечественнику, но дуэль один на один с Грубы Дентиньо проиграл. Основное время поединка так и завершился вничью 2:2.

По регламенту турнира Atlantic Cup, соперники должны были определить сильнейшего в серии послематчевых пенальти.

В серии одиннадцатиметровых больше повезло чехам. Последний пенальти "Шахтера" взялся пробивать Тарас Степаненко, но при счете 5:4 в пользу "Яблонца", Тарас не сумел переиграть Властимила Грубы, чешский голкипер потянул удар нашего опорника.

Следующий матч горняки проведут завтра против португальского "Ольяненсе".

Напомним, донецкий футбольный клуб "Шахтер" заключил договор с ОСК "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове.