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Донецький “Шахтар” у серії післяматчевих пенальті програв чеському “Яблонцю”

Донецький “Шахтар” у серії післяматчевих пенальті програв чеському “Яблонцю”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У першому матчі розіграшу товариського турніру Atlantic Cup, що відбувається у Португалії, донецький “Шахтар” по пенальті програв “Яблонцю” з Чехії, повідомляє кореспондент УНН.

Незважаючи на товариський статус поєдинку Пауло Фонсека виставив фактично основний склад команди, на поле вийшли: Андрій П’ятов (70 Микита Шевченко), Даріо Срна (70 Василь Кобін), Олександр Кучер (70 Іван Ордець), Ярослав Ракицький (70 Сергій Кривцов), Марсіо Азеведо (70 Микола Матвієнко), Фред (70 Алан Патрік), В’ячеслав Танковський (70 Тарас Степаненко), Марлос (70 Андрій Боряук), Дентіньйо, Тайсон (45 Бернард), Факундо Феррейра (70 Бланко-Лещук).

З перших хвилин донеччани забрали м’яч до своїх ніг, комбінуючи переважно у центрі поля та на підступах до штрафного “Яблонця”. На 9-ій хвилині з одинадцяти метрів непогано пробивав Фред, втім удар бразильця потягнув із дальнього кута кіпер чехів Властіміл Груби.

Перші півгодини зустрічі пройшли за тотальної переваги “Шахтаря” у володінні м’ячем, втім перевагу в цьому ігровому компоненті гірнякам конвертувати у гол не вдавалось. За 30 хвилин зустрічі варто згадати лише удар Фреда та Ферейри, останній пробив прямісінько у руки Груби. Втім, як виявилось, найцікавіше обидві команди залишили на останню п’ятнадцятихвилинку зустрічі.

Першими своїх вболівальників потішили чехи — Олександр Кучер власному штрафному майданчику зфолив на Якубі Поважанці. Мартін Поспішел “з точки” впевнено розвів А.П’ятова із м’ячем по кутах воріт, реалізувавши пенальті на 34-ій хвилині зустрічі.
“Шахтар” відповів чехам миттєво — через три хвилини після пропущеного голу Марсіо Азеведо навісив з флангу на голову Ферейрі — аргентинець впевнено розстріляв Груби — 1:1.

На 52-ій хвилині “Яблонець” вийшов вперед, втім гол став заслугою не атакувальних дій чехів, а помилки Марсіо Азеведо, захисник відпасовуючи назад на голкіпера, подарував м’яч Мірзаду Міхановичу, який віддав на Мартіна Долежала, останньому залишалось лише влучити у пусті ворота, що чех успішно і зробив.

Як і в першому таймі, “Шахтар” відповів за кілька хвилин — на 57-ій хвилині — Марлос пробивав по воротах після пасу Бернарда, удар бразильця чехи заблокували, втім першим на м’ячі опинився Дентіньйо, який був бездоганним на добиванні — 2:2.

Останні півгодини гри пройшли без небезпечних моментів — більшу частину ігрового часу гірники контролювали м’яч, втім дивідендів з цього тримати не змогли. На останніх хвилинах вивести свою команду вперед мав Дентіньйо — Бернард чудово пройшов до воріт чехів та викотив м’яч своєму співвітчизнику, але дуель один-на-один із Груби Дентіньйо програв. Основний час поєдинку так і завершився внічию 2:2.

За регламентом турніру Atlantic Cup, суперники мали визначити сильнішого у серії післяматчевих пенальті.

У серії одинадцятиметрових більше пощастило чехам. Останній пенальті “Шахтаря” взявся пробивати Тарас Степаненко, але за рахунку 5:4 на користь “Яблонця”, Тарас не зумів переграти Властіміла Груби, чеський голкіпер потягнув удар нашого опорника.

Наступний матч гірники проведуть завтра проти португальського “Ольяненсе”.

Нагадаємо, донецький футбольний клуб “Шахтар” уклав договір з ОСК “Металіст” про проведення всіх домашніх матчів єврокубків, Прем’єр-ліги та Кубка України в Харкові.

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