Донецких прокурора и адвоката задержали на взятке

Правоохранители установили, что начальник одного из отделов прокуратуры в Донецкой области через посредника-адвоката требовал десять тысяч долларов США от местного жителя за снятие ареста с почти пяти миллионов российских рублей. Деньги были арестованы в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов.

Оперативники спецслужбы задержали советника юстиции вместе с адвокатом в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Прокурору и посреднику объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 (получение взятки), ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 (соучастие в получении взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, работник ГФС погорел на взятке в 270 тыс. грн.