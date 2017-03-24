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Донецьких прокурора та адвоката спіймали на хабарі

Донецьких прокурора та адвоката спіймали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Маріуполі на хабарництві прокурора та адвоката. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що начальник одного з відділів прокуратури у Донецькій області через посередника-адвоката вимагав десять тисяч доларів США від місцевого мешканця за зняття арешту з майже п’яти мільйонів російських рублів. Гроші були заарештовані у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від сплати податків.

Оперативники спецслужби затримали радника юстиції разом з адвокатом у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Прокурору та посереднику оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.368 (одержання хабара), ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 (співучасть в одержанні хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, працівник ДФС погорів на хабарі в 270 тисяч грн.

Українські Національні Новини

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