Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы
Киев • УНН
Армия рф обстреляла село Верхнекаменское в Донецкой области из артиллерии. В результате атаки погибли 39-летний мужчина и 60-летняя женщина, сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Армия рф обстреляла Верхнекаменское, что в Донецкой области, два человека погибли. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии - убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину", - сообщил глава ОГА.
По его словам, Звановская громада уже более двух лет в непосредственной близости к фронту и постоянно страдает от обстрелов.
"Призываю всех: не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь!" - резюмировал он.
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