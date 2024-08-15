Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

Армия рф обстреляла Верхнекаменское, что в Донецкой области, два человека погибли. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии - убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину", - сообщил глава ОГА.

По его словам, Звановская громада уже более двух лет в непосредственной близости к фронту и постоянно страдает от обстрелов.

"Призываю всех: не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь!" - резюмировал он.

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донеччини: загинуло двоє жителів