Донетчины: россияне убили 1 мирного в области, еще 2 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне убили 1 мирного в области, еще 2 ранили. Об этом пишет УНН.
Детали
За 27 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощных взрывах в городе и районе.