Донетчины: россияне убили 1 мирного в области, еще 2 ранили

Детали

За 27 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощных взрывах в городе и районе.