Донецкая область: россияне ранили еще четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Российские оккупанты 18 января ранили четырех гражданских лиц в Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"За 18 января россияне ранили 4 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке, Хромовом, Ивановском и Часовом Яру", - сообщил Кириленко.
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С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1309 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2863.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Ситуация в Соледарской громаде остается напряженной, сообщил Кириленко.