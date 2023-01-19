Донецкая область: россияне ранили еще четырех гражданских

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"За 18 января россияне ранили 4 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке, Хромовом, Ивановском и Часовом Яру", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1309 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2863.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Ситуация в Соледарской громаде остается напряженной, сообщил Кириленко.