Донеччина: росіяни поранили ще чотирьох цивільних

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"За 18 січня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру", - повідомив Кириленко.

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З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1309 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2863.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Ситуація в Соледарській громаді залишається напруженою, повідомив Кириленко.