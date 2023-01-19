Донеччина: росіяни поранили ще чотирьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Російські окупанти 18 січня поранили чотирьох цивільних осіб у Донецькій області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 19 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За 18 січня росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1309 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2863.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Ситуація в Соледарській громаді залишається напруженою, повідомив Кириленко.