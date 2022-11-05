Донецкая область: по Дружковке ночью оккупанты ударили ракетами, в Бахмуте есть жертва

Детали

«Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — попали в зеленую зону, обошлось без жертв и разрушений», – написал Кириленко.

По его словам, на Донецком направлении без пострадавших, но есть разрушения: в Кураховке поврежден частный дом, в Георгиевке Марьинской громады загорелась церковь.

«На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: 1 человек погиб, повреждено админздание и частный дом. Также происходили обстрелы по окрестностям Торецкой и Светлодарской громад — без жертв. На Лисичанском направлении ночью под артобстрел попал Лиман. Информацию о пострадавших и объемах разрушений устанавливаем», – сообщил Кириленко.

Он подчеркнул, что оставаться в области — опасно.

«Ежедневно россияне бьют по гражданским — ежедневно погибшие и раненые. Оставаться в области — опасно! Эвакуируйтесь вовремя!» – написал Кириленко.

Дополнение

За 4 ноября российские оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области, еще 8 человек в области за сутки получили ранения.