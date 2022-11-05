Донеччина: по Дружківці вночі окупанти вдарили ракетами, у Бахмуті є жертва

Деталі

«Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — влучили у зелену зону, обійшлося без жертв і руйнувань», - написав Кириленко.

За його словами, на Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування: у Курахівці пошкоджено приватний будинок, у Георгіївці Мар'їнської громади загорілася церква.

«На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: 1 людина загинула, пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок. Також відбувалися обстріли по околицях Торецької і Світлодарської громад — без жертв. На Лисичанському напрямку вночі під артобстріл потрапив Лиман. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо», - повідомив Кириленко.

Він наголосив, що залишатися в області — небезпечно.

«Щодня росіяни б'ють по цивільних — щодня є загиблі та поранені. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!», - написав Кириленко.

Доповнення

За 4 листопада російські окупанти вбили 3 цивільних на Донеччині, ще 8 людей в області за добу отримали поранення.