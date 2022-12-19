Дональда Трампа рекомендовали привлечь к уголовной ответственности за беспорядки в Капитолии

Детали

По мнению членов комитета, обвинение экс-президенту следует предъявить по статьям: препятствование официальной процедуре, сговор с целью мошенничества в отношении федерального правительства, заговор для предоставления ложных показаний и вооруженный мятеж.

Рекомендация адресована министерству юстиции и не имеет обязательной силы: уголовное преследование — это прерогатива исполнительной власти, а не законодателей. Минюст пока не комментировал решение комитета.

Трамп не признавал (и до сих пор не признает) своего поражения на выборах и бездоказательно утверждал, что победу в его украли. Также он пытался на разных этапах вмешаться в процесс передачи власти; некие из этих эпизодов стали предметом уголовных расследований в штатах либо на федеральном уровне.

Напомним

Дебаты по результатам президентских выборов в США, которые проходили в здании Конгресса в Вашингтоне в среду, 6 января, были прерваны из-за беспорядков возле Капитолия. Сторонники экс-президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались в Капитолий через заграждения и вступили в столкновения с полицией.

Вооруженные правоохранители применили слезоточивый газ. Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

Подробнее о том вечере читайте в материале УНН о Штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Напомним

Трамп официально подал заявку участие в президентских выборах США 2024 года.