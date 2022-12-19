Дональда Трампа рекомендували притягнути до кримінальної відповідальності за заворушення в Капітолії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Комісія, яка розслідувала минулорічний напад, одноголосно закликає Міністерство юстиції США висунути звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу чотири кримінальні звинувачення щодо заворушень у Білому домі.
Про це повідомляє видання Telegraph, передає УНН.
Деталі
На думку членів комітету, звинувачення експрезиденту слід пред’явити за статтями: перешкоджання офіційній процедурі, змова з метою шахрайства щодо федерального уряду, змова для надання неправдивих свідчень та збройний заколот.
Рекомендація адресована міністерству юстиції та не має обов’язкової сили: кримінальне переслідування — це прерогатива виконавчої влади, а не законодавців. Мін’юст поки що не коментував рішення комітету.
Трамп не визнавав (і досі не визнає) своєї поразки на виборах і бездоказово стверджував, що перемогу в нього вкрали. Також він намагався на різних етапах втрутитися у процес передачі влади; деякі з цих епізодів стали предметом кримінальних розслідувань у штатах чи федеральному рівні.
Нагадаємо
Дебати за результатами президентських виборів в США, які проходили в будівлі Конгресу у Вашингтоні в середу, 6 січня, були перервані через заворушення біля Капітолію. Прихильники експрезидента Дональда Трампа після його виступу на мітингу в столиці Сполучених Штатів прорвалися до Капітолію через загородження і вступили в зіткнення з поліцією.
Збройні правоохоронці застосували сльозогінний газ. Демонстрантам вдалося проникнути в будівлю. Конгресмени були евакуйовані.
Детальніше про той вечір читайте в матеріалі УНН про Штурм Капітолію у Вашингтоні 6 січня.
Нагадаємо
Трамп офіційно подав заявку участь у президентських виборах США 2024 року.