Дональд Трамп продлил ещё на год санкции против ФСБ и ГРУ за кибератаки

“Кибератаки все еще создают чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015, я продолжаю на год”, — говорится в сообщении.

Ограничительные меры 28 декабря 2016 ввел тогдашний президент Барак Обама. В частности, под их действия подпадают российские ФСБ и ГРУ.

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Напомним, 15 февраля Белый дом выступил с утверждением о том, что российские военные в июне 2017 организовали кибератаки с использованием вируса NotPetya, которые коснулась Европу, Азию, Западное полушарие и привела к потере миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.