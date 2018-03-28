Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти ФСБ і ГРУ за кібератаки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив на рік надзвичайний стан у зв'язку з умисною діяльністю в кіберпросторі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
“Кібератаки все ще створюють надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США. З цієї причини національний надзвичайний стан, оголошений 1 квітня 2015 року, я продовжую на рік”, — йдеться в повідомленні.
Обмежувальні заходи 28 грудня 2016 року ввів тодішній президент Барак Обама. Зокрема, під їх дії підпадають російські ФСБ і ГРУ.
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Нагадаємо, 15 лютого Білий дім виступив з твердженням про те, що російські військові в червні 2017 року організували кібератаку з використанням вірусу NotPetya, яка торкнулася Європу, Азію, Західну півкулю і привела до втрати мільярдів доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.