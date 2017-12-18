Доллар на черном рынке уже перешел порог в 28 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По состоянию на утро 18 декабря доллар на черном рынке Украины продается по 28,2 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ресурса Курс Денег.
Купить доллар можно за 28,02 грн.
Средний курс в обменниках по Украине: покупка - 27,5 грн за доллар, продажа - 27,93 грн за доллар.
Евро на черном рынке продается по 33,22 грн за евро, а покупается за 33 грн.
В обменных пунктах евро можно приобрести за 33,08 грн, а продать - по 32,28 грн.
Напомним, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн/доллар.