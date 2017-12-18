Долар на чорному ринку вже перетнув поріг у 28 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на ранок 18 грудня долар на чорному ринку України продається за 28,2 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ресурсу Курс Денег.
Купити долар можна за 28,02 грн.
Середній курс в обмінниках по Україні: купівля – 27,5 грн за долар, продаж – 27,93 грн за долар.
Євро на чорному ринку продається за 33,22 грн за євро, а купується за 33 грн.
В обмінних пунктах євро можна придбати за 33,08 грн, а продати - за 32,28 грн.
Нагадаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,63 грн/долар.