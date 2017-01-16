Документальный фильм о Донбассе покажут на Берлинале
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинско-немецкий фильм о Донбассе примет участие в программе Берлинале, передает УНН со ссылкой на Cultprostir.
Отмечается, что в рамках секции "Generation 14plus" 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоится премьера полнометражной документальной ленты режиссеров Георга Жено и Елизавете Смит "Школа № 3".
Показ на Берлинале "Школы № 3" состоится 15 февраля 2017 года.
Герои фильма - 13 подростков с отстроенной после военных действий школы № 3 из Николаевки, что на Донбассе: они рассказывают о своих страхах и мечтах.
Сообщается также, что лента "Школа № 3" является киноверсией спектакля "Николаевка", созданной "Театром переселенца". Режиссерами спектакля "Николаевка" были Наталья Ворожбит и Георг Жено.
В прошлом году в программе "Generation 14plus" была представлена украинская короткометражная картина Наримана Алиева "Sensiz" ("Без тебя").
Как сообщал УНН, в Брюсселе пройдут Дни украинского кино.