Документальний фільм про Донбас покажуть на Берлінале
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Українсько-німецький фільм про Донбас візьме участь в програмі Берлінале, передає УНН з посилання на Cultprostir.
Зазначається, що в рамках секції “Generation 14plus” 67-го Берлінського міжнародного кінофестивалю відбудеться прем’єра повнометражної документальної стрічки режисерів Георга Жено та Єлизавети Сміт “Школа № 3”.
Показ на Берлінале “Школи № 3” відбудеться 15 лютого 2017 року.
Герої фільму — 13 підлітків з відбудованої після військових дій школи № 3 з Миколаївки, що на Донбасі: вони розповідають про свої страхи та мрії.
Повідомляється також, що стрічка “Школа № 3” є кіноверсією вистави “Миколаївка”, створеної “Театром переселенця”. Режисерами вистави “Миколаївка” були Наталя Ворожбит та Георг Жено.
Минулого року в програмі “Generation 14plus” було представлено українську короткометражну картину Нарімана Алієва “Sensiz” (“Без тебе”).
Як повідомляв УНН, у Брюсселі пройдуть Дні українського кіно.