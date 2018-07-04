Пока я Премьер-министр, Продан будет руководить ГФС - Гройсман

"Надо отметить, что много усилий было сделано руководителем Мирославом Проданом. Пока я - Премьер-министр, он будет управлять ГФС, а я никуда не собираюсь", - сказал премьер.



Кроме того, по его словам, сегодня правительство приняло решение о назначении двух новых заместителей руководителя ГФС.



Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.



Напомним, председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).