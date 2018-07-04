Доки я Прем’єр-міністр, Продан керуватиме ДФС – Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доки він знаходитиметься на посаді Глави уряду, Мирослав Продан буде керівником Державної фіскальної служби, передає кореспондент УНН.
"Треба зазначити, що багато зусиль було зроблено керівником Мирославом Проданом. Доки я – Прем’єр-міністр, він буде керувати ДФС, а я нікуди не збираюсь", - сказав прем’єр.
Крім того, за його словами, сьогодні уряд прийняв рішення про призначення двох нових заступників керівника ДФС.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.
Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).