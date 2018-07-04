Доки я Прем’єр-міністр, Продан керуватиме ДФС – Гройсман

"Треба зазначити, що багато зусиль було зроблено керівником Мирославом Проданом. Доки я – Прем’єр-міністр, він буде керувати ДФС, а я нікуди не збираюсь", - сказав прем’єр.



Крім того, за його словами, сьогодні уряд прийняв рішення про призначення двох нових заступників керівника ДФС.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.



Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).