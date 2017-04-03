Дополнительное подразделение Нацгвардии развернули в Одесской области

Подразделение будет помогать Нацполиции в обеспечении правопорядка на юге области "во время проведения массовых мероприятий в апреле-мае 2017 года, празднования Пасхи".

Подразделение прибыло из "другого региона Украины", отметили в теруправлении. С какого именно, пока неизвестно.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили о высоком уровне террористической угрозы в Одесской области в связи с приближением очередной годовщины трагических событий, произошедших 2 мая 2014.