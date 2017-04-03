Додатковий підрозділ Нацгвардії розгорнули на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Болградському районі Одещини розгорнули додатковий підрозділ Національної гвардії України. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Підрозділ допомагатиме Нацполіції в забезпеченні правопорядку на півдні області “під час проведення масових заходів у квітні-травні 2017 року, святкування Великодня”.
Підрозділ прибув з “іншого регіону України”, зазначили в теруправлінні. З якого саме, наразі невідомо.
Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили про високий рівень терористичної загрози в Одеській області у зв’язку з наближенням чергової річниці трагічних подій, які відбулися 2 травня 2014 року.