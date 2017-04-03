Додатковий підрозділ Нацгвардії розгорнули на Одещині

Підрозділ допомагатиме Нацполіції в забезпеченні правопорядку на півдні області “під час проведення масових заходів у квітні-травні 2017 року, святкування Великодня”.

Підрозділ прибув з “іншого регіону України”, зазначили в теруправлінні. З якого саме, наразі невідомо.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили про високий рівень терористичної загрози в Одеській області у зв’язку з наближенням чергової річниці трагічних подій, які відбулися 2 травня 2014 року.