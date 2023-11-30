Россия стремится развивать более тесные связи с Африкой через ИТ-сферу. В Москву пригласили чиновников из около 30 африканских стран для встречи с российскими IT-специалистами и инвесторами. Проект поддерживает центр "Инопрактика", генеральным директором которого является младшая дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова. Об этом говорится в материале издания Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять влиянию санкций США и Европы, введенных из-за войны в Украине.

Встреча африканских чиновников в России является частью информационно-пропагандистского проекта под названием "Программа обмена знаниями в области электронного управления", который фонд запустил в июле В 2023 году совместно с московской Высшей школой экономики.

Продвигая свой цифровой опыт в различных отраслях, от кибербезопасности к государственным услугам и электронному голосованию, Россия может получить преимущество в конкуренции с Китаем, США и Европейским Союзом за влияние на континенте говорится в сообщении.

известно, что российский диктатор тщательно скрывает частную жизнь 37-летней Тихоновой и ее старшей сестры, 38-летней Марии Воронцовой, и публично не признал, что они его дочери.

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