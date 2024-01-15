"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

Сеть АЗК WOG совместно с Благотворительным фондом "Соборна Україна" и сообществом PRIDE реализуют проект "Добробонуси". Его цель - собрать 2 000 000 грн для поддержки детей погибших защитников.

Приобщиться к инициативе может каждый гость сети АЗК WOG. Для этого из бонусов, накопившихся на их бонусном счете PRIDE, стоит по своему усмотрению направить любое их количество на проект "Добробонуси". Каждый такой донат будет удвоен участниками CEO Club Ukraine. WOG конвертирует все перечисленные бонусы в гривны и направит БФ "Соборна Україна", который будет распределять их на адресную поддержку детей погибших воинов.

"Мы уже не раз убеждались, что синергия дает лучшие результаты. Поэтому в очередной раз проект "Добробонуси" объединяет бизнес, благотворительный фонд, сообщество PRIDE, а также участников CEO Club Ukraine, которые уже заботятся о детях погибших защитников и защитниц, чтобы иметь возможность предоставить большему количеству мальчиков и девочек необходимую поддержку. Верим, что объединяя усилия, можно сделать больше добра", - отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Наверное, это самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности военным, которые положили свою жизнь, защищая страну от россиян. Каждый из них мечтал, чтобы их сыновья и дочери росли в мирной Украине, имели возможность учиться и развивать свои таланты и способности. Поэтому сегодня мы можем внести свой вклад в реализацию этой мечты.

"В период между двумя войнами, Первой и Второй мировой, возник термин "потерянное поколение". В этом контексте "потерянное" означает "дезориентированное, блуждающее бесцельно". После окончания этого периода далеко не все дети и подростки смогли приспособиться к нормальной и мирной жизни. Повзрослев, это поколение не смогло полноценно интегрироваться в общество. Мы работаем для того, чтобы термин "потерянное поколение" не повторился в 21 веке. Более того, мы хотим создать новый термин: "возрожденное и восстановленное поколение". Это поколение граждан, которые образованы, целеустремленные, уверенные в себе, устойчивые психологически; поколение, которое стремится сделать мир таким, что дышит свободно, а также поколение, которое хорошо осознает, что происходит в нашей стране и мире, но не имеет страха. Так указано в миссии и видении работы "Соборна Україна", и именно эти вещи мы считаем для себя приоритетными при организации работы с детьми, которыми занимается фонд", - говорит Наталья Доронина, координатор образовательных программ и программ психоэмоциональной реабилитации БФ "Соборна Україна".

"Это очень крутая и правильная инициатива. Мы в клубе на постоянной основе поддерживаем детей погибших воинов и знаем, насколько ценной для них и их семей является эта поддержка. Это и возможность получить психологическую помощь, и замечательные образовательные возможности, и осуществление простых детских мечтаний, которые украла война. Поэтому каждый сделанный "Добробонус" - это не просто вклад в будущее этих детей, это вклад в новое поколение Украины", - уверяет Сергей Гайдайчук, президент и основатель CEO Club Ukraine и CEO Club London.

Справка

CEO Club Ukraine - это сообщество из 200+ руководителей и предпринимателей среднего и крупного бизнеса, основанное в 2011 году для развития и продуктивного взаимодействия. С начала полномасштабной агрессии россии деятельность членов CEO Club также направлена на противодействие захватнической войне. В частности, участники основали БФ "Соборна Україна", отправили более 200 внедорожников и направили более $10 млн на нужды сил обороны.

По состоянию на январь "Соборна Україна" занимается 158 семьями, а это 218 детей, которым помогает фонд. Поддержка семей погибших военнослужащих состоит из трех основных направлений: ежемесячные финансовые выплаты, психологическая реабилитация и образовательные программы. Фонд занимается детьми с момента присоединения и пока им не исполнится 21 год. Члены CEO Club Ukraine и друзья сообщества поддерживают семьи погибших защитников из 92-й бригады, ССО и Нацгвардии.