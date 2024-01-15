"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  23738 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  56229 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
  •  105159 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  113790 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  112816 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  113474 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  168445 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  239339 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  238331 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215187 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205857 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  186926 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157227 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  132981 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142585 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
dobrobonusi-obedinili-klientov-wog-i-partnerov-chtobi-podderzhat-detei-pogibshikh-zashchitnikov

"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 13:51  •  1072 просмотра

Read in English

Сеть АЗК WOG, сообщество PRIDE и благотворительный фонд "Соборна Україна" собирают средства в поддержку детей погибших защитников в рамках проекта "Добробонуси".

Сеть АЗК WOG совместно с Благотворительным фондом "Соборна Україна" и сообществом PRIDE реализуют проект "Добробонуси". Его цель - собрать 2 000 000 грн для поддержки детей погибших защитников.

Приобщиться к инициативе может каждый гость сети АЗК WOG. Для этого из бонусов, накопившихся на их бонусном счете PRIDE, стоит по своему усмотрению направить любое их количество на проект "Добробонуси". Каждый такой донат будет удвоен участниками CEO Club Ukraine. WOG конвертирует все перечисленные бонусы в гривны и направит БФ "Соборна Україна", который будет распределять их на адресную поддержку детей погибших воинов. 

"Мы уже не раз убеждались, что синергия дает лучшие результаты. Поэтому в очередной раз проект "Добробонуси" объединяет бизнес, благотворительный фонд, сообщество PRIDE, а также участников CEO Club Ukraine, которые уже заботятся о детях погибших защитников и защитниц, чтобы иметь возможность предоставить большему количеству мальчиков и девочек необходимую поддержку. Верим, что объединяя усилия, можно сделать больше добра", - отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG. 

Наверное, это самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности военным, которые положили свою жизнь, защищая страну от россиян. Каждый из них мечтал, чтобы их сыновья и дочери росли в мирной Украине, имели возможность учиться и развивать свои таланты и способности. Поэтому сегодня мы можем внести свой вклад в реализацию этой мечты.

"В период между двумя войнами, Первой и Второй мировой, возник термин "потерянное поколение". В этом контексте "потерянное" означает "дезориентированное, блуждающее бесцельно". После окончания этого периода далеко не все дети и подростки смогли приспособиться к нормальной и мирной жизни. Повзрослев, это поколение не смогло полноценно интегрироваться в общество. Мы работаем для того, чтобы термин "потерянное поколение" не повторился в 21 веке. Более того, мы хотим создать новый термин: "возрожденное и восстановленное поколение". Это поколение граждан, которые образованы, целеустремленные, уверенные в себе, устойчивые психологически; поколение, которое стремится сделать мир таким, что дышит свободно, а также поколение, которое хорошо осознает, что происходит в нашей стране и мире, но не имеет страха. Так указано в миссии и видении работы "Соборна Україна", и именно эти вещи мы считаем для себя приоритетными при организации работы с детьми, которыми занимается фонд", - говорит Наталья Доронина, координатор образовательных программ и программ психоэмоциональной реабилитации БФ "Соборна Україна".

"Это очень крутая и правильная инициатива. Мы в клубе на постоянной основе поддерживаем детей погибших воинов и знаем, насколько ценной для них и их семей является эта поддержка. Это и возможность получить психологическую помощь, и замечательные образовательные возможности, и осуществление простых детских мечтаний, которые украла война. Поэтому каждый сделанный "Добробонус" - это не просто вклад в будущее этих детей, это вклад в новое поколение Украины", - уверяет Сергей Гайдайчук, президент и основатель CEO Club Ukraine и CEO Club London.

Справка

CEO Club Ukraine - это сообщество из 200+ руководителей и предпринимателей среднего и крупного бизнеса, основанное в 2011 году для развития и продуктивного взаимодействия. С начала полномасштабной агрессии россии деятельность членов CEO Club также направлена на противодействие захватнической войне.  В частности, участники основали БФ "Соборна Україна", отправили более 200 внедорожников и направили более $10 млн на нужды сил обороны.

По состоянию на январь "Соборна Україна" занимается 158 семьями, а это 218 детей, которым помогает фонд. Поддержка семей погибших военнослужащих состоит из трех основных направлений: ежемесячные финансовые выплаты, психологическая реабилитация и образовательные программы. Фонд занимается детьми с момента присоединения и пока им не исполнится 21 год. Члены CEO Club Ukraine и друзья сообщества поддерживают семьи погибших защитников из 92-й бригады, ССО и Нацгвардии. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
"Добробонуси" об’єднали клієнтів WOG та партнерів, щоб підтримати дітей загиблих захисників
"Dobrobonuses" united WOG customers and partners to support children of fallen defenders
Новости по теме

"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

Сеть АЗК WOG, сообщество PRIDE и благотворительный фонд "Соборна Україна" собирают средства в поддержку детей погибших защитников в рамках проекта "Добробонуси".

Новости Бизнеса •   •  1072 просмотра
"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников

лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве

Министры иностранных дел россии и Ирана сергей лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили подготовку нового двустороннего соглашения. Также они осудили удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

Новости Мира •   •  4961 просмотра
лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве

Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы

Чиновника поймали на получении взятки в размере 2500 долларов США за выдачу справки о частичной пригодности к военной службе.

Криминал и ЧП •   •  5225 просмотра
Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для россии, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.

Война •   •  23738 просмотра
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине

Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.

Криминал и ЧП •   •  6696 просмотра
Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине

Вражеский фрегат "адмирал макаров" находится на боевом дежурстве - Гуменюк

Фрегат "адмирал макаров", вооруженный восемью ракетами "калибр", находится на боевом дежурстве. Также фиксируется нетипичное для данного времени развертывание 12 вражеских кораблей в Азовском и Черном морях.

Война •   •  8791 просмотра
Вражеский фрегат "адмирал макаров" находится на боевом дежурстве - Гуменюк

Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации

Компания Microsoft стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, обогнав Apple, во многом благодаря своему акценту на генеративном искусственном интеллекте. Рост Microsoft, рыночная капитализация которой составляет 2,887 триллиона долларов, контрастирует с проблемами Apple на ключевых рынках и падением спроса на iPhone.

Экономика •   •  10329 просмотра
Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации

россияне планируют провести мобилизацию на территории оккупированной Херсонщины, в том числе и среди подростков

россияне планируют провести массовую мобилизацию, в том числе подростков, на оккупированной территории Херсонской области до 15 апреля.

Война •   •  11400 просмотра
россияне планируют провести мобилизацию на территории оккупированной Херсонщины, в том числе и среди подростков

А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря

Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50, который использовался для разведки и наведения ракетных ударов. Ожидается, что это существенно повлияет и, возможно, отсрочит будущие ракетные атаки на Украину.

Война •   •  12681 просмотра
А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря

Favbet Foundation организовал поездку украинца Андрея Трушко на чемпионат Европы по шахматам

Favbet Foundation организовал поездку украинца на чемпионат Европы по шахматам.

Спорт •   •  9373 просмотра
Favbet Foundation организовал поездку украинца Андрея Трушко на чемпионат Европы по шахматам