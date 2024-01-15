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"Добробонуси" об’єднали клієнтів WOG та партнерів, щоб підтримати дітей загиблих захисників

"Добробонуси" об’єднали клієнтів WOG та партнерів, щоб підтримати дітей загиблих захисників

Київ • УНН

 • 23381 перегляди

Мережа АЗК WOG, спільнота PRIDE та благодійний фонд "Соборна Україна" збирають кошти на підтримку дітей загиблих захисників у рамках проекту "Добробонуси".

Мережа АЗК WOG спільно з Благодійним фондом "Соборна Україна" та спільнотою PRIDE реалізовують проєкт "Добробонуси". Його мета – зібрати 2 000 000 грн для підтримки дітей загиблих захисників.

Долучитися до ініціативи може кожен гість мережі АЗК WOG. Для цього з бонусів, що накопичилися на їхньому бонусному рахунку PRIDE, варто на власний розсуд спрямувати будь-яку їх кількість на проєкт "Добробонуси". Кожен такий донат буде подвоєний учасниками CEO Club Ukraine. WOG конвертує всі перераховані бонуси у гривні та спрямує БФ "Соборна Україна", який розподілятиме їх на адресну підтримку дітей загиблих воїнів. 

"Ми вже не раз переконувалися, що синергія дає найкращі результати. Тож вкотре  проєкт "Добробонуси" об’єднує бізнес, благодійний фонд, спільноту PRIDE, а також учасників CEO Club Ukraine, які вже піклуються про дітей загиблих захисників та захисниць, щоб мати змогу надати більшій кількості хлопчиків та дівчаток необхідну підтримку. Віримо, що об’єднуючи зусилля, можна зробити більше добра", – зазначив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG. 

Напевно, це найменше, що ми можемо зробити на знак подяки військовим, які поклали своє життя, боронячи країну від росіян. Кожен із них мріяв, щоб їхні сини та доньки зростали в мирній Україні, мали змогу навчатися та розвивати свої таланти й здібності. Тож сьогодні ми можемо зробити свій внесок у реалізацію цієї мрії.

"У період між двома війнами, Першою та Другою світовою, виник термін "втрачене покоління". У цьому контексті "втрачене" означає "дезорієнтоване, що блукає безцільно". Після закінчення цього періоду далеко не всі діти та підлітки змогли пристосуватися до нормального та мирного життя. Подорослішавши, це покоління не змогло повноцінно інтегруватися в суспільство. Ми працюємо для того, щоб термін "втрачене покоління" не повторився у 21 столітті. Щобільше, ми хочемо започаткувати новий термін: "відроджене та відновлене покоління". Це покоління громадян, які освічені, цілеспрямовані, впевнені в собі, стійкі психологічно; покоління, яке прагне зробити світ таким, що дихає вільно, а також покоління, яке добре усвідомлює, що відбувається в нашій країні та світі, але не має страху. Так зазначено в місії та візії роботи "Соборна Україна", і саме ці речі ми вважаємо для себе пріоритетними при організації роботи з дітьми, якими опікується фонд", — говорить Наталя Дороніна, координаторка освітніх програм та програм психоемоційної реабілітації БФ "Соборна Україна".

"Це дуже крута та правильна ініціатива. Ми в клубі на постійній основі підтримуємо дітей загиблих воїнів і знаємо, наскільки цінною для них та їхніх родин є ця підтримка. Це і можливість отримати психологічну допомогу, і чудові освітні можливості, і здійснення простих дитячих мрій, які вкрала війна. Тому кожен зроблений "Добробонус" — це не просто вклад у майбутнє цих дітей, це вклад у нове покоління України", — запевняє Сергій Гайдайчук, президент та засновник CEO Club Ukraine та CEO Club London.

Довідка

CEO Club Ukraine — це спільнота з 200+ керівників і підприємців середнього та великого бізнесу, що заснована у 2011 році для розвитку та продуктивної взаємодії. З початку повномасштабної агресії росії діяльність членів CEO Club також спрямована на протидію загарбницькій війні.  Зокрема, учасники заснували БФ "Соборна Україна", відправили понад 200 позашляховиків та спрямували більше ніж $10 млн на потреби сил оборони.

Станом на січень "Соборна Україна" опікується 158 родинами, а це 218 дітей, яким допомагає фонд. Підтримка родин загиблих військовослужбовців складається із трьох основних напрямів: щомісячні фінансові виплати, психологічна реабілітація та освітні програми. Фонд опікується дітьми від моменту приєднання і поки їм не виповниться 21 рік. Члени CEO Club Ukraine та друзі спільноти підтримують сім’ї загиблих захисників з 92-ї бригади, ССО та Нацгвардії. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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