Суточное количество заражений COVID-19 в России приблизилась к 28 тысячам человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.
Детали
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 декабря. В относительном выражении он составил 0,36%.
В частности, за сутки выявили 2 418 случаев в Санкт-Петербурге, 1 454 — в Московской области, 644 — в Самарской области, 621 — в Нижегородской области, 604 — в Воронежской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 677 331, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 330, до 6 799 230. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 748 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 134 — в Московской области, 532 — в Республике Башкортостан, 478 — в Свердловской области, 446 — в Нижегородской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 924 против 929 днем ранее, до 213 549. В стране фиксируют более 900 смертей второй день подряд. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,78%, свидетельствуют данные штаба.
В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге — 60, в Свердловской и Ростовской областях — 45 и 35 соответственно, в Краснодарском крае — 32, в Ставропольском крае, Удмуртии и Нижегородской области — по 31.
Дополнение
Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.