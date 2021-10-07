Добова кількість інфікувань COVID-19 у Росії наблизилася до 28 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросла за добу на 27 550, до 7 690 110. Про це повідомили журналістам в четвер у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.
Деталі
В абсолютному вираженні приріст кількості хворих став максимальним з 31 грудня. У відносному вираженні він склав 0,36%.
Зокрема, за добу виявили 2 418 випадків у Санкт-Петербурзі, 1 454 — у Московській області, 644 — у Самарській області, 621 — у Нижегородській області, 604 — у Воронезькій області.
Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 677 331, випливає з повідомлення штабу.
Кількість одужалих після коронавірусу росіян зросла за добу на 20 330, до 6 799 230. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 88,4% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу виписали 1 748 пацієнтів у Санкт-Петербурзі, 1 134 — у Московській області, 532 — у Республіці Башкортостан, 478 — у Свердловській області, 446 — у Нижньогородській області.
Кількість смертей через коронавірус зросла за добу на 924 проти 929 днем раніше, до 213 549. У країні фіксують понад 900 смертей другий день поспіль. Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) зросла до 2,78%, свідчать дані штабу.
Зокрема, у Москві за добу зареєстрували 69 смертей, у Санкт-Петербурзі — 60, у Свердловській і Ростовській областях — 45 і 35 відповідно, у Краснодарському краї — 32, у Ставропольському краї, Удмуртії і Нижегородській області — по 31.
Доповнення
Варто зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.