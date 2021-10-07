Добова кількість інфікувань COVID-19 у Росії наблизилася до 28 тисяч осіб

ukru
19:38 • 74734 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 96428 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 159508 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143745 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146455 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158658 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176375 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149887 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159074 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175970 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159382 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152298 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124767 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118924 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136805 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 159508 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152298 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251372 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247697 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53581 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63869 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62043 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97874 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109351 перегляди
Актуальне
Добова кількість інфікувань COVID-19 у Росії наблизилася до 28 тисяч осіб

Добова кількість інфікувань COVID-19 у Росії наблизилася до 28 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 13293 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросла за добу на 27 550, до 7 690 110. Про це повідомили журналістам в четвер у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.

Деталі

В абсолютному вираженні приріст кількості хворих став максимальним з 31 грудня. У відносному вираженні він склав 0,36%.

Зокрема, за добу виявили 2 418 випадків у Санкт-Петербурзі, 1 454 — у Московській області, 644 — у Самарській області, 621 — у Нижегородській області, 604 — у Воронезькій області.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 677 331, випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих після коронавірусу росіян зросла за добу на 20 330, до 6 799 230. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 88,4% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу виписали 1 748 пацієнтів у Санкт-Петербурзі, 1 134 — у Московській області, 532 — у Республіці Башкортостан, 478 — у Свердловській області, 446 — у Нижньогородській області.

Кількість смертей через коронавірус зросла за добу на 924 проти 929 днем раніше, до 213 549. У країні фіксують понад 900 смертей другий день поспіль. Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) зросла до 2,78%, свідчать дані штабу.

Зокрема, у Москві за добу зареєстрували 69 смертей, у Санкт-Петербурзі — 60, у Свердловській і Ростовській областях — 45 і 35 відповідно, у Краснодарському краї — 32, у Ставропольському краї, Удмуртії і Нижегородській області — по 31.

Доповнення

Варто зазначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами