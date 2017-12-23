Сутки в АТО: 22 обстрелы, один украинский военный погиб, двое ранены

"За прошедшие сутки, оккупанты продолжали интенсивные и плотные обстрелы позиций украинских защитников, в частности с использованием запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем, танков, минометов и вооружения БМП. Особенно показательно и откровенно враг демонстрировал пренебрежение любыми договоренностями вечером, накануне наступления новогодне-рождественского перемирия", - рассказал Мотузяник.

Так, на луганском направлении российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов украинских военных. В Зайцево, утром, в течение часа незаконные формирования вели обстрел украинских позиций из танка, минометов 120 калибра и вооружения БМП. Ближе к вечеру, были обстреляны позиций ВСУ возле Луганского и Майского, а с 21:00 и до полуночи обстрелы фиксировались в районах вокруг Новоалександровки, Айдара и Троицкого.

На донецком направлении российско-оккупационные войска нарушали режим прекращения огня 14 раз.

"Всю ночь, до 8:00 утра враг обстреливал позиций ВСУ в районе Песков с танка, выпустив 20 снарядов, и почти 60 минометных боеприпасов 120 калибра. В ранцы акцент огня был смещен под Лебединский и Водяное ударив с миномета 120 калибра. Также продолжался бой у Авдеевки, где столкновения продолжались до начала темного время суток и закончилось обстрелами из минометов разного калибра. Подразделения ВСУ адекватно реагировали на обстрелы", - добавил Мотузяник.

В целом на протяжении всех суток вдоль всей линии соприкосновения противник провел 22 прицельных обстрелы в сторону ВСУ, а со стороны украинских военных огонь в ответ открывался 12 раз с вооружение не запрещенного минского соглашениями. В результате вражеских бой Украина потеряла одного защитника, который погиб во время артиллерийского обстрела у Старого Айдара. Еще один получил ранения в Авдеевке и еще один под Зайцевым.

Напомним, с начала суток и до 9:45 23 декабря в Донбассе придерживается режим тишины.