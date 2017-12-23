Доба в АТО: 22 обстріли, один український військовий загинув, двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Минулої доби, вздовж усієї лінії зіткнення АТО противник провів 22 прицільних обстріли у бік ЗСУ, один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це під час брифінгу заявив полковник Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України з питань АТО, передає кореспондент УНН.
“За добу що минула, окупанти продовжували інтенсивні і щільні обстріли позицій українських захисників, зокрема з використанням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, танків, мінометів и озброєння БМП. Особливо показово і відверто ворог демонстрував нехтування будь-якими домовленостями ввечері, на передодні настання новорічно-різдвяного перемир’я”, — розповів Мотузяник.
Так, на луганському напрямку російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів українських військових. В Зайцевому ранком на протязі години незаконні формування вели обстріл українських позицій з танка, мінометів 120 калібру і озброєння БМП. Ближче до вечора, були обстріляні позицій ВСУ Луганського і Травневого, а від 21:00 і до опівночі обстріли фіксувалися в районах довкола Новоолександрівки, Старого Айдару і Троїцького.
На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська порушували режим припинення вогню 14 разів.
“Всю ніч, аж до 8 години ранку ворог обстрілював позицій ВСУ в районі Пісків із танка, випустивши 20 снарядів, та майже 60 мінометних боєприпасів 120 калібру. В ранці акцент вогню був зміщений під Лебединське і Водяне вдаривши з міномету 120 калібру. Також тривав бій біля Авдіївки, де зіткнення тривало до початку темної пори доби та закінчилося обстрілами з мінометів різного калібру. Підрозділи ВСУ адекватно реагували на обстріли”, — додав Мотузяник.
В загалом на протязі всієї доби вздовж усієї лінії зіткнення противник провів 22 прицільних обстріли в бік ВСУ, а зі збоку українських військових огонь у відповідь відкривався 12 разів з озброєння не забороненого Мінськими угодами. В результаті ворожих бій Україна втратила одного захисника, який загинув під час артилерійського обстрілу біля Старого Айдару. Ще один отримав поранення біля Авдійовки, та ще один під Зайцевим.
Нагадаємо, з початку доби і до 9:45 23 грудня на Донбасі дотримується режим тиші.