В Запорожье прибыл Благодатный огонь

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука встретил Благодатный огонь в аэропорту Запорожья и привез его в храм Княгини Ольги. Здесь его встретили верующие и настоятели церквей города. Сейчас этот огонь священники доставят огонь в своих храмов, где уже начинается богослужение. Затем каждый сможет поджечь свечи и лампадки от Благодатного огня из Гроба Господня.

Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем , который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.