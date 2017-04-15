В Запорожье прибыл Благодатный огонь
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Запорожье прибыл Благодатный огонь из Иерусалима, передает корреспондент.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука встретил Благодатный огонь в аэропорту Запорожья и привез его в храм Княгини Ольги. Здесь его встретили верующие и настоятели церквей города. Сейчас этот огонь священники доставят огонь в своих храмов, где уже начинается богослужение. Затем каждый сможет поджечь свечи и лампадки от Благодатного огня из Гроба Господня.
Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем , который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.