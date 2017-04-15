До Запоріжжя прибув Благодатний вогонь

Митрополит Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Лука зустрів Благодатний вогонь у аеропорту Запоріжжя та привіз його до храму Княгині Ольги. Тут його зустріли віряни та настоятелі церков міста. Наразі цей вогонь священики доставлять вогонь до своїх храмів, де вже починається богослужіння. Потім кожен зможе підпалити свічки та лампадки від Благодатного вогню зі Гробу Господнього.

Нагадаємо, у міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак із Благодатним вогнем, який зійшов у Велику Суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.