К "Евровидению" у МВЦ обустроят зону отдыха

"Также, в этом году планируется обустройство и благоустройство зоны отдыха "Радуга", что находится возле Международного выставочного центра возле станции метро "Левобережная" - локации проведения Евровидения 2017 (ул. Никольско-Слободская)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для разработки эскизного проекта зоны отдыха "Радуга" привлекалось архитектурное бюро "Кульман", известное созданием общественного пространства на реке "Лыбидь".

"Проект прошел общественные слушания и с учетом пожеланий местных жителей, будет реализован к началу летнего оздоровительного сезона", - добавили в сообщении.

Напомним, по словам мэра Киева, до 1 мая Киев будет готов к Евровидению-2017 .

Как сообщал УНН, в продаже появилась первая сувенирная продукция Евровидение-2017 .