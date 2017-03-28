До "Євробачення" біля МВЦ облаштують зону відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Цього року планується облаштування та благоустрій зони відпочинку “Веселка”, що знаходиться поруч з Міжнародним виставковим центром. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит у прес-службі КП “Плесо”.
“Також, в цьому році планується облаштування та благоустрій зони відпочинку “Веселка”, що знаходиться поруч Міжнародного виставкового центру біля станції метро “Лівобережна” — локації проведення Євробачення 2017 (вул. Микільсько-Слобідська)“,- йдеться в повідомленні
Повідомляється, що для розробки ескізного проекту зони відпочинку “Веселка” залучалось архітектурне бюро “Кульман”, відоме створенням громадського простору на річці “Либідь”.
“Проект пройшов громадські слухання, та з урахуванням побажань місцевих жителів, буде реалізований до початку літнього оздоровчого сезону”, — додали в повідомленні.
Нагадаємо, за словами мера Києва, до 1 травня Київ буде готовий до Євробачення-2017.
Як повідомляв УНН, у продажу з’явилася перша сувенірна продукція Євробачення-2017.