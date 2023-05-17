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В ВСП еще не поступили документы, необходимые для рассмотрения вопроса о возможности ареста Князева

В ВСП еще не поступили документы, необходимые для рассмотрения вопроса о возможности ареста Князева

Киев • УНН

 • 918729 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Высший совет правосудия еще не поступили документы необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении согласия на арест экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, сообщает УНН со ссылкой на ответ ВСП.

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"Пока не можем ничего прокомментировать, не поступили документы", - сказали в ВСП, отвечая на вопрос когда может состояться рассмотрение вопроса Князева.

Между тем, согласно открытой информации, ВСП планирует провести заседание завтра, 18 мая, в 10.00. В проекте повестки дня вопрос Князева пока отсутствует.

Именно Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временного отстранения судьи от правосудия (в соответствии с Главами 7 и 8 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»).

Добавим, что Князеву 16 мая было вручено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получения взятки должностным лицом и в особо крупном размере. В соответствии с нормами процессуального права избрание меры пресечения должно состояться в течение 72 часов с момента вручения подозрения. В Специализированной Антикоррупционной прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство по делу о взяточничестве экс-главы ВС, отметили, что решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.

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Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером в 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение». Появилась информация, что речь идет о юридической фирме «Ильяшев и Партнеры» и там действительно подтвердили, что представляют интересы Ferrexpo AG, однако опровергли, что имеют отношение к взятке.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве председателя суда. Он остается судьей ВС. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это невозможно без разрешения Высшего Совета правосудия.

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